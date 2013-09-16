Попов обещает включить отопление в Киеве не позднее 15 октября

Отопление в Киеве будет включено не позднее 15 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов журналистам после завершения аппаратного совещания, посвященного подготовке столицы к началу отопительного сезона.

"Мы включим отопление 15 октября при любых обстоятельствах", - сказал Попов.

Он также напомнил, что согласно нормативам, отопительный сезон может начаться раньше, если 3 дня подряд среднесуточная температура на улице ниже 8 градусов тела.

Председатель КГГА заверил, что город готов начать подачу теплоносителя раньше, и для этого будут подготовлены все тепловые сети и системы. По данным Попова, из бюджета Киева в этом году на подготовку городского хозяйства к началу отопительного сезона потрачено в целом по разным отраслям более 400 млн грн.

Во время аппаратного совещания было дано поручение соответствующим службам и коммунальным предприятиям, а также «Киевэнерго» и «Киевводоканалу» завершить до 1 октября все подготовительные работы к отопительному сезону.