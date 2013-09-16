Каждый десятый земельный участок в Украине регистрируется в Киевской области

В августе 2013 года в Украине зарегистрировано 144,88 тыс. прав собственности на земельные участки, 14,73 тыс. из которых было зарегистрировано в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

По данным Укргосреестра, второе и третье места по количеству зарегистрированных земельных участков в прошлом месяце занимали Черниговская (8,3 тыс.) и Винницкая (8,1 тыс.) области.

Реже всего в августе права собственности на земучастки регистрировались в Черновицкой и Закарпатской областях – 3,1 тыс. и 2,4 тыс. регистраций соответственно.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года, по данным Укргосреестра, в Украине было зарегистрировано 184,34 тыс. земельных участков.

В течение первого полугодия в стране было зарегистрировано почти 400 тыс. земельных участков.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.