В Украине по качественным проектам строится не более 10% жилья - эксперт

Из-за желания застройщиков снизить себестоимость строительства не более 10% жилых комплексов и домов в Украине возводят по качественным проектам – с применением архитектурных и градостроительных приемов, которые соответствуют тенденциям в современной мировой практике.

Такое мнение агентству УНИАН высказал главный архитектор проектной группы «Архиматика» Дмитрий Васильев.

«Рынок заполняется недвижимостью по проектам низкого качества – унылая архитектура, однообразные планировки квартир, отсутствующая инфраструктура, убогая среда - все это составляющие жилья эконом-класса, которые можно встретить в большинстве предлагаемых проектов. Все это вызвано желанием застройщика снизить себестоимость строительства, чтобы выйти на рынок с наименьшей стоимостью продажи квадратных метров. В большинстве случаев это достигается за счет ухудшения самого проекта», – цитирует пресс-служба «Архиматики» Васильева.

В то же время, по мнению эксперта, с ростом конкуренции рынок придет к пониманию, что необходимо качественно выделять свой объект. Только улучшение качества проекта позволит привлечь покупателей и, следовательно, продавать недвижимость с максимальной прибылью. Именно поэтому через 3-5 лет основным трендом в архитектуре и проектировании станут инновационные подходы.

«Спрос на дешевые квадратные метры сейчас достаточно большой, но с насыщением рынка покупателя станет интересовать не столько цена, сколько качество самого продукта. И это, прежде всего, небольшие и очень рациональные планировки квартир, среда созданная в проекте - пешеходное пространство, качественное озеленение и благоустройство, реализованные объекты обслуживания. При наличии всего этого покупатель согласен заплатить за квадратные метры на 10-20% больше средней рыночной цены », – добавил архитектор.

Эксперт уверяет, что инновационные строительные решения при профессиональном подходе к проектированию всего на 5-10% увеличивают бюджет строительства, но в несколько раз повышают инвестиционную привлекательность объекта.

Справка УНИАН. Проектная группа «Архиматика» создана в 2005 году. Компания предоставляет комплекс услуг архитектурного и строительного проектирования.