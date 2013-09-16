Строительные предприятия Украины сократили объемы работ на 15%

Строительные предприятия Украины в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 15,1% - до 33,889 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 9,6% - до 15,997 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 6,6% - до 6,058 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 17,1% - до 9,939 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 19,7% - до 17,892 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-августе т.г. составили 82% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 10,5%, а по текущему ремонту - 7,5%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 21,9% - до 7,263 млрд грн, выполнив 21,4% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 17,7% - до 28,168 млрд грн.

В І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, объемы строительных работ снизились на 19,2% - до 22,963 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объемы работ стройпредприятий снизились на 14% - до 62,28 млрд грн.