Объем инвестиций в недвижимость Киева в августе снизился на 15,5%

Объем капиталовложений в недвижимость Киева в августе 2013 года по сравнению с июлем снизился на 15,5% - до 544 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства недвижимости «Благовест» со ссылкой на генерального директора компании Ирину Луханину.

Согласно сообщению, соотношение продажи к аренде в июле и августе 2013 года составило равные доли 50/50%.

При этом, сегмент до 800 тыс. грн в августе занял 55,9% от общего количества сделок. В ценовой категории 0,8-1,6 млн грн в прошедшем месяце состоялось 32,5% сделок. Еще 6,5% сделок состоялось в сегменте недвижимости стоимостью 1,6-2,4 млн грн.

«Начало осени проявило себя вполне ожидаемо – активность на рынке недвижимости повышается. Многие опасения участников рынка, связанные с изменениями условий расчета, оказались напрасными. Уже сейчас разработана и успешно действует вполне безопасная и удобная схема расчета и удостоверения сделки нотариусом», - цитирует пресс-служба «Благовеста» Луханину.

По ее словам, некоторые банки уже предложили свои программы безналичных расчетов с 0% комиссии либо с небольшой фиксированной комиссией (в рамках 500-800 грн), другие готовят подобные программы для реализации в ближайшем будущем.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» (входит в «Первую риелторскую группу») основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.