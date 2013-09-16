Пересмотрены национальные стандарты в строительстве

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) завершило пересмотр сметно-нормативной базы по ценообразованию в строительстве и утвердило ряд национальных стандартов Украины (НСТУ).

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, в частности, приняты НСТУ «Правила определения стоимости строительства», «Правила определения стоимости проектно-изыскательных работ и экспертизы проектной документации на строительство» и другие.

Как уточнили в пресс-службе Минрегиона, эти стандарты носят обязательный характер при определении стоимости строительства объектов за счет бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, а также кредитов, предоставленных под госгарантии.

Пересмотренные НСТУ вступят в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, объемы строительных работ в Украине в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15,1% - до 33,889 млрд грн.

В августе текущего года Минрегион прогнозировал активизацию строительной деятельности в Украине во втором полугодии 2013 года.

По прогнозам ведомства, активизация произойдет за счет реализации проектов строительства в дорожной сфере и проектов, которые предусмотрены Государственной программой активизации развития экономики Украины. По данным Минрегиона, общий объем финансирования программ составит около 50 млрд грн.

Читайте также: Новации на рынке недвижимости: «квадрат» готовится к взлету