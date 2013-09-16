У Бродского не согласовали законопроект о налоге на недвижимость

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госкомпредпринимательства) не согласовала предложение облагать налогом все объекты недвижимости, привязав базу налогообложения к их общей, а не жилой площади.

Как сообщила пресс-служба Госкомпредпринимательства, соответствующая инициатива содержится в законопроекте №2546а от 5 июля 2013 года, внесенном на рассмотрение парламента депутатом от Партии Регионов Николаем Левченко.

В Госкомпредпринимательства отмечают, что законопроект предлагает определить объектом налогообложения все объекты недвижимого имущества, даже навесы для велосипедов, павильонов, а также залы для ярмарок. При этом базой налогообложения недвижимого имущества, которое находится в собственности физических лиц и физических лиц-предпринимателей, предлагается определить общую площадь объекта налогообложения, а базой налогообложения недвижимости юридических лиц – балансовую стоимость объекта налогообложения.

В Госкомпредпринимательства считают, что принятие этого документа может привести к существенному увеличению налоговой нагрузки на предпринимателей и поэтому отказали в согласовании законопроекта.

Как сообщал УНИАН, в начале августа текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, предполагающий отсрочку налогообложения недвижимости до 1 января 2014 года и изменение определения объекта налогообложения.

До 31 декабря собственники недвижимости, подлежащей налогообложению (а именно, квартир площадью свыше 120 кв. м и домов свыше 250 кв. м – УНИАН), могут провести сверку данных на основе оригиналов документов о праве собственности на объекты жилой недвижимости и о площади таких объектов. Для этого необходимо обратиться в налоговые инспекции по месту регистрации собственников недвижимости.

Ставки налогов определены на уровне 1% от минимальной зарплаты для квартир площадью от 120 до 240 кв. м и 2,7% - для квартир площадью свыше 240 кв. м. Для домов ставки налогов составляют 1% от минимальной зарплаты для домов до 500 кв. м и 2,7% - для домов свыше 500 кв. м.

Вместе с тем, налогом облагается и суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом, значение.

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