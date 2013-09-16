Жилые дома чаще всего регистрируют в Донецкой области

В августе 2013 года украинцы зарегистрировали 30,55 тыс. жилых домов, по сравнению с другими областями больше всего домов зарегистрировано в Донецкой области – 2,4 тыс.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

По данным Укргосреестра, второе и третье места по количеству зарегистрированных в стране жилых домов в августе заняли Киевская и Харьковская области – 2,3 тыс. и 2,2 тыс. домов соответственно.

Меньше всего жилых домов в августе было зарегистрировано в Тернопольской области – всего 557 домов.

Как сообщал УНИАН, в августе 2013 года украинцы зарегистрировали почти 80 тыс. квартир, большинство из которых в Киеве – около 12,5 тыс.

Второе и третье места по количеству зарегистрированных в стране квартир заняли Донецкая и Днепропетровская области, где было зарегистрировано 7,9 тыс. и 6,3 тыс. квартир соответственно.

Меньше всего квартир в августе было зарегистрировано в Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях – 671, 878 и 885 квартир соответственно.

Справка УНИАН. Ранее в Украине действовало четыре государственных реестра, в которых подлежали регистрации права на недвижимость: реестр прав собственности на недвижимое имущество; реестр сделок; реестр ипотек и реестр запретов отчуждения недвижимого имущества.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины вместо Бюро технической инвентаризации.