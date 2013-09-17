Рада не согласилась ввести обязательный коммерческий учет тепла и воды

Верховная Рада Украины отклонила проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и совершенствования отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг».

Как передает корреспондент УНИАН, за одобрение проекта в первом чтении проголосовали лишь 10 народных депутатов (при необходимых 226) из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

Правительственным законопроектом предусматривалось ввести коммерческий учет тепловой энергии и воды для всех категорий потребителей. Кабмин считает, что это могло обеспечить рациональное потребление тепла и воды, уменьшить негативное влияние на экономику Украины от значительного роста цен на импортированный природный газ, повысить уровень энергетической безопасности государства.

Законопроектом также предусматривалось ввести обязательный коммерческий учет, условия установления узлов учета и отмены в актах законодательства терминов «исполнитель жилищно-коммунальных услуг» и «балансодержатель».