На Красном море в Египте из-за отсутствия туристов закрылось уже 86 отелей

В Египте из-за отсутствия туристов закрылось уже 86 отелей.

Об этом пишет российский туристический портал «Турпром».

Издание отмечает, что пять отелей закрылись на прошлой неделе в Хургаде. Еще четыре – в Марса Аламе и Сафаге. В итоге число гостиниц на в египетской провинции Красное море (Эль Гуна, Хургада, Сафага, Марса Алам), оказавшихся «не у дел» в связи с дефицитом туристов, достигло 86-ти из 248 отелей, числящихся в местном реестре. Наполняемость в еще работающих гостиницах упала до 24% и держатся за счет внутреннего турпотока, да еще туристов из Чешской Республики, которая отменила запрет на посещение Египта.

В Луксоре занятость отелей обрушилась до 2,5%, или 789 туристов на 59 гостиниц. Из названных путешественников 240 человек зарегистрировались в 46 гостиницах, а 549 человек проживали на 13 круизных кораблях, на борту которых и курсировали между Луксором и Асуаном.

«С ними солидарны и российские туристы, по-прежнему настроенные на отдых в этой арабской стране. Сюда они приезжают через Украину. Уговоры властей, официально закрывших туристический трафик с Египтом, на них не действуют», - пишет Турпром.

Как говорит Генеральный секретарь Туристической палаты Административного округа Красного моря Хатем Мунир, руководство резервного фонда при Министерстве труда и занятости обратилось к Федерации туризма Египта с просьбой поддержать гостиницы, ставшие жертвой рецессии. Речь, в первую очередь, шла об отелях на Красном море. В настоящее время процедура оказания субвенций уже вступила в силу.

Руководитель Туристической палаты Луксора Тарват Агами надеется, что к концу сентября (а именно тридцатого числа, вместо 15 октября, как планировалось изначально), когда истекает срок авиационного эмбарго, наложенного на поездки в Египет официальным Берлином, в гору пойдет немецкий турпоток. По прогнозам Агами, вслед за немцами потянутся англичане, французы, итальянцы, датчане, финны, норвежцы, шведы и бельгийцы. Их правительства пойдут по немецкому пути.

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