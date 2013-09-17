ДТЭК за полгода вложил в проекты социального развития 1,5 млрд грн

Крупнейший в Украины частный энергетический холдинг ДТЭК в первом полугодии вложил в проекты социального развития регионов, в которых ведет свою деятельность, порядка 1,533 млрд грн, говорится в сообщении компании, размещенном на официальном сайте.

«Общий объем расходов ДТЭК на проекты в сфере устойчивого развития, включая социальное партнерство с городами своего бизнеса, охрану труда, охрану окружающей среды, содержание объектов социальной сферы составили 1,533 млрд грн в 1 полугодии 2013 года. Социальные инвестиции в развитие регионов деятельности ДТЭК составили 43,5 млн грн», - отмечается в сообщении.

Кроме того, ДТЭК потратил 290 млн грн на содержание объектов социальной сферы и непромышленной группы. Наибольшие расходы пришлись на содержание котельных, санаториев-профилакториев, объектов жилого фонда на балансе предприятий, учреждений питания, спортивных учреждений, учреждений отдыха. До конца года компания планирует вложить в социальные проекты около 144 млн грн, включая 120 млн грн в рамках трехлетних Стратегий социального партнерства с регионами бизнеса ДТЭК и около 24 млн грн – в Фонд регионального развития Луганщины.

Как отмечают в компании, крупнейшими социальными проектами являются проекты по реформе городского теплообеспечения, включая внедрение энергосберегающих технологий и методов строительства и реконструкции, обучение азам энергосбережения, включая тематические курсы в школах, создание индустриальных парков и агентств местного развития.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК, входящий в группу компаний «Систем Кэпитал Менеджмент» украинского бизнесмена Рината Ахметова, в первом полугодии 2013 года сократил чистую прибыль на 59,6% - до 1,2 млрд грн по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Общая выручка при этом выросла на 14,9% - до 43,7 млрд грн, а показатель EBITDA сократился на 11,4% - до 7,023 млрд грн.

Доля продажи угля и производства электроэнергии в показателе выручки составила 49,1% против 55,9% в первом полугодии 2012 года. Доля продаж электроэнергии в общем объеме выручки составила 43,5% (в первом полугодии 2012 года – 34,3%). Доля выручки от услуг теплоснабжения (с учетом компенсации разницы в тарифах) составила 6.9% (в 2012 году – 10,8%).