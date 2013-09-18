Статистика по рынку недвижимости США оказалась гораздо хуже прогнозов

Количество новых домов в США в августе выросло на 0,9% по сравнению с июлем и составило 891 тысячу, сообщает Прайм со ссылкой на министерство торговли страны.

Данные оказались хуже прогноза: аналитики полагали, что число новых домов в США выросло на 2,3% в месячном выражении и достигло 917 тысяч.

При этом показатель за июль был пересмотрен в сторону повышения - до 883 тысяч новостроек с ранее заявленных 846 тысяч.

Число разрешений на строительство в августе снизилось на 3,8% в месячном выражении - до 918 тысяч. Аналитики полагали, что число выданных разрешений опустилось лишь на 0,4% - до 950 тысяч.

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