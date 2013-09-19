Мораторий на рост тарифов в России не коснется населения

Правительство РФ, объявившее при подготовке бюджета мораторий на рост тарифов в 2014 году, исключило из него население и предупредило, что это может повлечь за собой повышение целевого показателя инфляции.

Центробанк сохраняет жесткую политику в условиях высокой инфляции и предупреждал, что добиться ее замедления до 4,5% в 2014 году будет невозможно без замораживания тарифов либо ужесточения политики, что грозит рецессией в условиях торможения экономического роста почти до нуля, сообщает Reuters.

Правительство объявило мораторий, однако в четверг при утверждении проекта бюджета выяснилось, что под него не попадают тарифы ЖКХ для населения, что расстроило ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что в этом случае без ужесточения политики инфляция может превысить целевой показатель на 0,5 процентного пункта - то есть, составить 5,0-5,1% в 2014 году. Минэкономики оценило инфляционный эффект скромнее - в 0,2-0,3 процентного пункта. По итогам обсуждения было решено тарифы все же поднять.

Министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам после заседания, что индексация тарифов ЖКХ для населения в 2014 году на инфляцию предыдущего года с коэффициентом 0,7 может вынудить власти повысить средний показатель целевой инфляции на следующий год до 4,8 с 4,5%.

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