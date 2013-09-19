Данные по продажам домов на вторичном рынке США оказались значительно лучше прогнозов

Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в августе выросли на 1,7% до 5,48 млн домов в годовом значении. Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на Национальную ассоциацию риелторов.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали падение продаж на 2,6% с июльского уровня до 5,25 млн домов в годовом значении.

Эксперты отмечают, что американцы стремятся быстрее приобрести жилье, опасаясь дальнейшего роста ставок по ипотечным кредитам.

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