Правительство России отказалось полностью заморозить тарифы на ЖКХ

Правительство отказалось от полного замораживания тарифов на услуги естественных монополий для населения из-за того, что это "объективно технологически невозможно", заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Он также поспешил успокоить коммунальщиков, заверив, что предполагаемая в 2014 году индексация на 4,2% "только ориентир для регулятора", который на деле сможет устанавливать тариф более гибко. Ранее Минэнерго и Федеральная служба по тарифам предупреждали, что нулевой рост тарифов может привести к "катастрофическим последствиям" для производителей тепла и энергосбытов из-за опережающего роста издержек, пишет газета "Коммерсантъ".

Власти не смогли бы обеспечить нулевой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, даже если бы такое решение было принято, признал вице-премьер Дмитрий Козак. Полное замораживание тарифов на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки ранее предложило Минэкономики, однако в четверг на заседании правительства было решено все же проиндексировать тарифы только для населения — ниже инфляции. "У нас регулируемыми являются 32,5 тыс. организаций, и во всех этих организациях совершенно разная ситуация,— пояснил Дмитрий Козак, курирующий в правительстве ЖКХ.— Поэтому принимать решение о том, что мы сможем обеспечить в каждой организации, в каждом доме нулевое повышение тарифов на коммунальные услуги, в принципе технологически невозможно".

Экономическую составляющую проблемы неоднократно подчеркивали Минэнерго и Федеральная служба по тарифам: в своих отзывах на идею замораживания тарифов ведомства отмечали "возможность катастрофических последствий" для теплоэнергетики и энергосбытов в некоторых регионах. Минэкономики в своих расчетах влияния тарифной паузы на теплоснабжающие организации признавало, что даже при росте издержек на уровне инфляции уже в 2015 году отрасль ждет убыток в 7-8 млрд руб., а в 2016 году — 14-16 млрд руб. Индексация тарифов для населения позволяет смягчить проблему, но не снять ее. По словам главы Минэнерго Александра Новака, котельным в восточной части страны, работающим на угле и мазуте, цены на которые не замораживаются, "будет трудно без убытков уложиться" в новый тариф.

В свою очередь, Дмитрий Козак, подчеркнув опасность "популистских, безответственных решений", подтвердил, что принятый план по индексации — это только "средний прогноз", а "конкретный уровень тарифов будет определяться в каждом конкретном регионе по каждой конкретной организации, исходя из потребностей в инвестициях и экономической обоснованности". Таким образом, рост стоимости услуг в платежках необязательно ограничится 4,2%.