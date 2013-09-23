Белорусский строительный магнат подал иск против «Газпрома». Общая сумма претензий – 20 млн долл.

«Газпром», который решил построить в Минске небоскреб, перешел дорогу местным застройщикам. Девелоперская компания белорусского бизнесмена Игоря Александровича ОДО «Александров-Строй» 20 сентября подала досудебную претензию в Хозяйственный суд города Минска к «Газпрому» и горисполкому белорусской столицы, пишут "Известия".

Фирма требует возмещения расходов и упущенной выгоды в связи с отзывом права на аренду земельного участка, часть которого облюбовал «Газпром» для строительства своего офиса. Общая сумма претензий – 184,3 млрд белорусских рублей – эквивалент 20,4 млн долл. Сумма 104 млрд белорусских рублей подтверждена независимой оценкой, проведенной более года назад, но при подаче иска учтена инфляция и другие затраты, в частности по сносу зданий и сооружений.

По словам представителя компании «Александров-Строй» Натальи Каптеровой, на мирное урегулирование вопроса сторонам дается 10 дней, затем начинается судопроизводство. Если суд подтвердит правоту компании, убытки инвестору должен возместить «Газпром», переведя деньги городским властям Минска. А те, в свою очередь, обязаны перечислить денежные средства истцу.

Заказчиком многофункционального офисного центра высотой 182 м выступает «дочка» «Газпрома», компания «Газпром трансгаз Беларусь». В состав комплекса, который разместится на 8,27 га в центре Минска, войдут не только офисные здания, но и другие объекты – от конференц-зала до спа. Ориентировочная стоимость строительства 500 млн долл., завершить его планируется в 2018 году.

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