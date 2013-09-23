Александр Янукович дал «Мако-Холдингу» беспроцентный кредит на 150 млн грн

Александр Янукович предоставил беспроцентный кредит принадлежащей ему группе «Мако-Холиднг», объединяющей 18 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, на 150 млн грн на беззалоговой основе.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств группы.

Договор о предоставлении кредита подписан 19 сентября, средства зачислены на текущий счет компании 20 сентября. Дата погашения займа – не позднее 15 сентября 2014 года.

Условия возврата кредита предполагают погашение без привязки к графику равновеликими суммами.

Как сообщал УНИАН, «Мако-Холдинг» по итогам 2012 года увеличил чистые активы до 970 млн грн, что на 52% больше показателя 2011 года.

Валовая прибыль от реализации составила 543 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности - 181 млн грн, результат операций до налогообложения - 575 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль - 123 млн грн.

Предприятия группы работают на рынке Украины с 2009 года. Основные направления деятельности - строительство, управление недвижимостью, банковское дело. Проекты «Мако-Холдинг» в Украине: бизнес-центр «Столичный» в Донецке, бизнес-центр «Северный» в Донецке, гостинично-развлекательно-туристический комплекс с яхт-клубом и жилой застройкой в Балаклаве.

Собственником группы «МАКО» является старший сын Президента Украины Александр Янукович, который владеет 100% акций.

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