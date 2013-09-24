Вилкул уверяет, что Киев готов к отопительному сезону на 95%

Столица на 95% готова к отопительному сезону, который начнется 5-7 октября с подключения школ, детских садов и больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время выездного совещания по вопросам выполнения «Киевэнерго» заданий правительства по подготовке к отопительному сезону.

«Готовность столицы к отопительному сезону составляет 95%. Паспорта готовности уже получили более 10,7 тысячи жилых домов Киева, акты готовности получили около 90% столичных котельных», - отметил он.

По словам вице-премьера, в целом в Украине на сегодняшний день обновлены наиболее проблемные участки - это 474 километра теплосетей, в Киеве – это 60 км. Работы планируют закончить к 30 сентября.

«Ориентировочно, мы начнем прокачку всех сетей с 1 октября. 5-7 октября начнем отопление школ, детских садов, больниц. Ориентировочно, с 15 октября энергоноситель должен быть в жилых домах», - сообщил Вилкул.