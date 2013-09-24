60% жилья в Украине может быть опасно для здоровья людей - эксперты

Более 60% жилья в Украине может быть опасно для здоровья людей. Об этом заявил председатель Украинской федерации работников здравоохранения (УФРОЗ) Владимир Загородний в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе УФРОЗ.

«По нашим оценкам, более 60% жилья вредно и потенциально опасно для проживающих в нем людей. В связи с тем, что современный человек проводит в квартире или офисе 85-90% своего времени, содержащиеся в воздухе помещений вещества представляют серьезную опасность для здоровья человека», – подчеркнул Загородний.

«Что едим, что пьем, где живем, в каких условиях работаем – эти вопросы являются базовым для национальной системы здравоохранения. Большинство заболеваний можно предотвратить, если проводить профилактику и уменьшить риски для здоровья человека», – отметил Загородний.

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Директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук отметил, что сегодня вопрос безопасности жилья для здоровья уходит у украинцев на второй план. «Определяющим фактором при выборе жилья является цена – так ответили 97% опрошенных. В то же время, такие факторы как экологическая чистота строительных и отделочных материалов, экологичность региона волнует около 55% населения. Мы видим, что вопрос безопасности жилья для здоровья отходит на второй план. При этом около 60% опрошенных уверены, что строительные и отделочные материалы не влияют на здоровье людей. 90% респондентов не связывают появление или обострение хронических заболеваний с экологией жилья», – отметил Дмитрук.

Среди наиболее опасных материалов, которые могут выделяться в жилых и офисных помещениях, эксперты назвали асбест, содержащийся в шифере и асбестовых трубах, фенол и формальдегид, которые содержатся в ДСП, линолеумах, минеральных ватах, коврах. Также опасность представляют ацетон, бутанол, толуол, которые содержатся в лаках и красках.

«Большую опасность представляют тяжелые металлы. К примеру, металлопластики могут содержать свинец. Пыль, образующиеся от износа таких материалов, попадает в легкие и приводит, например, к расстройству психики у детей. Это доказанный факт», – сказал доктор медицинских наук, главный эксперт УФРОЗ Анатолий Гоженко.

Тяжелые металлы, такие как кобальт, никель и хром, могут содержаться в промышленных отходах, используемых для изготовления бетонов, цементов, красителей.

Серьезной угрозой для экологии жилья являются источники пыли. «Категорически нельзя использовать внутри помещений материалы, которые при использовании выделяют пыль», – сказал руководитель отдела индустриального жилищного строительства Академии строительства Украины Владимир Савенко. По его словам, при износе таких материалов в воздух поднимаются мельчайшие частицы лаков, синтетических ковров, линолеумов, минераловатных утеплителей, красок. «Частички, содержащие опасные для здоровья химические элементы, попадают на слизистые оболочки, в дыхательные пути и могут вызывать головные боли, усталость, депрессию и другие нервные расстройства», – добавил Савенко.

По его словам, люди должны очень внимательно относиться к выбору материалов и проверять наличие сертификатов качества как в магазинах, так и на рынках. «Это единственная возможность приобрести мебель, строительные и отделочные материалы, которые будут оказывать наименьшее влияние на организм человека», – отметил Савенко.

Как сообщал ранее УНИАН, по словам главного архитектора проектной группы «Архиматика» Дмитрия Васильева, из-за желания застройщиков снизить себестоимость строительства не более 10% жилых комплексов и домов в Украине возводят по качественным проектам – с применением архитектурных и градостроительных приемов, которые соответствуют тенденциям в современной мировой практике.

«Рынок заполняется недвижимостью по проектам низкого качества – унылая архитектура, однообразные планировки квартир, отсутствующая инфраструктура, убогая среда - все это составляющие жилья эконом-класса, которые можно встретить в большинстве предлагаемых проектов. Все это вызвано желанием застройщика снизить себестоимость строительства, чтобы выйти на рынок с наименьшей стоимостью продажи квадратных метров. В большинстве случаев это достигается за счет ухудшения самого проекта», – цитирует пресс-служба «Архиматики» Васильева.