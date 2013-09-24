В Минрегионе рассказали, куда пошли 2,3 млрд грн капрасходов на развитие регионов

Государственные капитальные расходы, предназначенные для социально-экономического развития регионов Украины в 2013 году, на общую сумму 2,27 млрд грн по состоянию на 1 сентября распределены на реализацию 1,7 тыс. строительных проектов в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на Департамент регионального развития и проектного управления министерства.

Согласно сообщению, данные средства распределены в следующих пропорциях: на реализацию 900 проектов по капитальному ремонту объектов предусмотрено свыше 510 млн грн, на проекты по реконструкции и реставрации около 500 объектов – более 920 млн грн, на новые объекты строительства (почти 300) – свыше 840 млн грн.

При этом, по данным Минрегиона, больше всего из этих проектов будет направлено на строительство и реконструкцию объектов образования и учреждений здравоохранения – 586 и 228 проектов соответственно. Меньше всего – на проекты в сфере жилищного строительства, которых всего 10.

Пресс-служба Минрегиона также сообщила, что в общей сложности на социально-экономическое развитие регионов госбюджетом на 2013 год предусмотрено более 3,5 млрд грн, из которых 1,69 млрд грн - субвенция госбюджета местным бюджетам, 987,5 млн грн – средства фонда регионального развития, 900 млн грн – государственные капрасходы, распределяемые Кабмином.

Главным распорядителем указанных средств выступает Министерство финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, в Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусмотрено выделение 46,9 млрд грн на мероприятия в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.