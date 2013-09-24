Нотариусы и госисполнители с 14 октября получат доступ к 4 реестрам недвижимости

Нотариусы и государственные исполнители с 14 октября получат доступ к Реестру прав собственности на недвижимое имущество, Единому реестру запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственному реестру ипотек и Государственному реестру обременений недвижимого имущества.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) со ссылкой на приказ Министерства юстиции от 26 июля 2013 года №1538/5.

«Предоставление возможности нотариусам получать информацию из этих реестров значительно упростит процедуру регистрации недвижимости нотариусами, поскольку не нужно будет посылать запросы в регистрационные службы, чтобы получить необходимые данные об объекте недвижимости, как это происходит в настоящий момент. Они смогут самостоятельно осуществлять соответствующие поиски, что сэкономит время, как нотариусов, так и граждан. Это также даст возможность минимизировать мошеннические проявления со стороны тех, кто намеревается зарегистрировать имущество. Так, скажем, оформляя наследство, нотариус сможет самостоятельно проверить наличие прав собственности, обременений или ипотеки на этот объект недвижимости», - цитирует пресс-служба главу Укргосреестра Дмитрия Ворону.

При этом госисполнители смогут пользоваться информацией из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества и Государственного реестра ипотек во время принудительного выполнения решений.

В пресс-службе Укргосреестра также напомнили, что в настоящее время при совершении нотариальных действий нотариусы направляют запросы в органы госрегистрации прав для проверки информации об объекте недвижимого имущества в реестрах.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Министерство юстиции разработало и внесло на рассмотрение Кабинета министров проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество». Законопроектом предлагалось расширить полномочия нотариусов в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В частности – позволить нотариусам наравне с госрегистраторами предоставлять населению выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.