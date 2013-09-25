Девелопер «XXI Век» договорился о продлении срока погашения кредита в 54 млн долл.

Кипрская XXI Century Investments, холдинговая компания столичной девелоперской группы «XXI Век», договорилась с Eurobank Cyprus Ltd о продлении срока погашения кредита на сумму 54 млн долл. еще на 1 год - до 28 февраля 2014 года. Об этом компания сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.

Как говорится в сообщении, согласно изменениям кредитного соглашения, девелопер будет ежемесячно погашать 799 тыс. долл. основного долга. При этом оплата всех ранее начисленных комиссий и сборов должна быть проведена не позднее 28 февраля 2014 года.

Процентная ставка по кредиту установлена на уровне 6,8% + месячный LIBOR с дополнительной комиссией 0,4%, которая также должна быть уплачена до 28 февраля 2014 года.

Кроме того, дополнительным залогом по кредиту станут пять земельных участков в Киевской области общей площадью 22 га.

Также девелопер сообщил о продолжении ранее заявленных переговоров по привлечению финансирования, в том числе с Ovaro Holding Limited, а также поиске покупателей на непрофильные активы. При этом в компании отметили, что определенности по срокам их завершения пока нет.

В связи с этим, компания предупредила акционеров, что без дополнительной финансовой поддержки она не сможет справиться со своими обязательствами в срок.

Как сообщалось, в 2008 году девелоперская компания «XXI век» привлекла у Eurobank EFG Cyprus кредит на сумму 60 млн долл. на 3 года для оплаты части задолженности компании и финансирования своего проектного портфеля. Процентная ставка по кредиту составляла 5,5% + LIBOR.

В рамках реструктуризации данного кредита в декабре 2010 года его срок был продлен до февраля 2013 года и был пересмотрен график погашения.

Весной текущего года «XXI век» сообщил о ведении переговоров с Eurobank Cyprus Ltd о продлении еще на год срока погашения займа на сумму около 54 млн долл.

Обеспечением по кредиту выступают торговый центр «Квадрат на Перова» и участки под реализацию проекта «Квадрат Симферополь».

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом компания увеличила чистый консолидированный убыток на 67,2% - до 42,3 млн долл. Выручка группы сократилась на 16% - до 6,9 млн долл., а операционный убыток увеличился более чем в два раза - до 35,4 млн долл.