Подготовка котельных к отопительному сезону завершена на 99,3%. Об этом заявил министр регионального развития Геннадий Темник на выездной коллегии Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в Ивано-Франковске с участием вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, Темник сообщил, что «уже на 99,3% завершена подготовка котельных. Акты готовности на сегодняшний день получили 97,7%, или 24 тысячи котельных (из 24,5 тыс.). В котельных заменено более 1100 устаревших котлов (это 99% запланированного объема) современными с большим КПД».

Министр отметил, что для уменьшения расходов на производство и транспортировку тепла, которого сейчас в тепловых сетях теряется около 25%, в Украине уже заменено 474 км теплосетей. Это 99% запланированного объема (478 км). В первую очередь заменяются наиболее проблемные участки.

По информации Темника, в трех регионах подготовительные работы уже завершены – это Тернопольская, Николаевская и Донецкая области. Ускорить работы должны Волынская, Сумская, Львовская и Черкасская области.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению Минрегиона, по состоянию на конец августа готовность объектов ЖКХ к зиме составляла 87%. В частности, на 88% была завершена подготовка котельных (21,6 тыс. из 24,5 тыс.). На 86% завершен комплекс ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотвода.