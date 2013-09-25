Харьковский горсовет разрешил отселять жителей изношенных домов во "вторичку"

Харьковский горсовет разрешил отселять жителей изношенных домов в жилье, приобретенное на вторичном рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, депутаты Харьковского городского совета сегодня, 25 сентября, предоставили департаменту жилищного хозяйства право отселять граждан из старых аварийных домов, покупая для них равноценное жилье на вторичном рынке.

Как сообщил директор департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, это позволит значительно сэкономить бюджетные средства, обезопасить жизнь людей, живущих в изношенных домах, и в перспективе получить новые квартиры для очередников.

По словам директора департамента, в некоторых случаях выгоднее отселить жителей дома, чем ежегодно вкладывать бюджетные средства в его ремонт. Предусматривается, что после отселения на месте изношенных домов заинтересованные инвесторы смогут построить новые жилые многоэтажки.

Читайте также: Реконструкция хрущевок: принуждение к отселению