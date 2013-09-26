Мэр Хмельницкого распорядился начать в городе отопительный сезон

С 25 сентября в учреждениях социальной сферы Хмельницкого начался отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Мельник.

Он поручил директору городского коммунального предприятия "Хмельницктеплокоммунэнерго" Владимиру Cкалию и директору коммунального предприятия "Юго-Западные теплосети" Сергею Цимбалюку начать отопительный сезон в лечебно-профилактических учреждениях, дошкольных, школьных заведениях города независимо от форм собственности.

Отопительный сезон начался досрочно из-за снижения температуры воздуха.

Напомним, согласно законодательству, в Украине отопительный сезон начинается 15 октября. Однако, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия, местные органы власти могут принять решение о начале отопительного сезона раньше этой даты.

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