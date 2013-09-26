Минрегиону поручили подготовиться к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству регионального развития обеспечить круглосуточную работу специального штаба, который будет отвечать за все аспекты проведения отопительного сезона в связи прогнозируемым снижением температуры воздуха ниже нормы к концу сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания правительства.

Также премьер-министр поручил НАК “Нефтегаз Украины” с 1 октября начать заполнение системы газа и поднятия давления к нормативному уровню.

“Поручаю НАК “Нефтегаз Украины” с 1 октября начать заполнение системы газа и поднятия давления к нормативному уровню.

Вице-премьер-министру Юрию Бойку и министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому премьер-министр поручил взять этот вопрос под личный контроль.

Кроме того, Азаров призвал привлечь для этого все необходимые подразделения и службы, “сотрудничать с общественностью, чтобы эффективно контролировать ситуацию по всей стране”.

Как сообщал УНИАН, по информации министра регионального развития Геннадия Темника, подготовка котельных к отопительному сезону по состоянию на 25 сентября завершена на 99,3%.