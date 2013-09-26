Первый концессионный конкурс на строительство дороги пройдет в начале 2014 года

Министерство инфраструктуры Украины проведет первый конкурс на концессионное строительство дорог уже в начале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам глава Мининфраструктуры Владимир Козак.

«Первый конкурс будет уже в январе месяце, и потом ежемесячно будут проводиться конкурсы по этим шести дорогам», - сказал он.

Министр напомнил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») определило шесть пилотных проектов концессии. В частности, это дороги Краковец-Львов-Броды-Ривне, Щербаковка-Харьков-Новомосковск, Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь, Одесса-Рени, Запорожье-Мелитополь-Джанкой-Симферополь, а также первая очередь кольцевой дороги вокруг Киева.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые в ближайшее время будут выставлены на концессионные конкурсы.

Объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.

В зависимости от финансовой модели концессионной дороги стоимость проезда для легковых автомобилей может составить 30 копеек за километр, а для грузовых – 1 грн за километр.