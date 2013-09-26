Соглашение с ЕИБ о выделении кредита на метро в Днепропетровске подпишут в октябре

Европейский инвестиционный банк намерен в октябре подписать соглашение о выделении кредита в размере 152 млн евро для строительства Днепропетровского метрополитена.

Как сообщили в управлении международных связей Днепропетровского городского совета, на прошлой неделе украинская делегация, которую возглавлял заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак, и в которую входили представители Администрации Президента, секретариата Кабмина, министерств финансов, юстиции, экономического развития и торговли, инфраструктуры, иностранных дел, а также губернатор области Дмитрий Колесников, мэр Иван Куличенко и директор коммунального предприятия «Днепропетровский метрополитен» Виктор Ситонин, провела переговоры с представителями Европейского инвестиционного банка в Люксембурге.

«Переговоры были насыщенными и продуктивными. Нам удалось согласовать все вопросы, по которым возникали какие-либо разногласия - а таких было около 70», - процитировали в горсовете председателя Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрия Колесникова.

По данным горсовета, в октябре делегациz банка посетит Украину для подписания финансового соглашения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» относительно финансирования строительства Днепропетровского метрополитена с привлечением кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 152 млн евро.

12 августа Кабмин одобрил привлечение кредита в размере 152 млн евро Европейского инвестиционного банка для строительства метро в Днепропетровске.

В июне текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 322-VІІ «О ратификации кредитного соглашения (проект «Завершения строительства метрополитена в г. Днепропетровск») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 года. Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.

Согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила австрийская компания SGS Austria, стоимость проекта достройки трех новых станций днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн).

Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка (по 152 млн евро от каждого банка) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.