Попов распорядился с 30 сентября начать в Киеве опопительный сезон

Киевская власть приняла решение начать отопительный сезон в столице уже с 30 сентября.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как объяснили в пресс-службе, такое решение принято в связи с тем, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, в период с 27 сентября до 1 октября среднесуточная температура в столице не будет подниматься выше 8 градусов по Цельсию.

Таким образом, в понедельник, 30 сентября, руководители теплоснабжающих предприятий и организаций начнут подачу теплоносителя в помещения роддомов, лечебных учреждений, дошкольных заведений и учебных заведений с круглосуточным пребыванием детей, а также социально-медицинских учреждений, которые подчинены Департаменту социальной политики.

«Учитывая прогнозы Гидрометцентра, мы начинаем отопительный сезон раньше. Подключение систем теплоснабжения будет происходить в три этапа. Сначала мы подадим тепло в детские сады, учебные заведения с круглосуточным пребыванием детей и лечебные учреждения. Затем – во все общеобразовательные учебные заведения по заявкам их руководителей. После этого включат отопление и в жилых домах, административных зданиях учреждений и организаций (также по заявкам их руководителей). Мы тщательным образом подготовились, поэтому вхождение в отопительный сезон должно пройти без осложнений», - сказал Попов.