В Одессе градсовет одобрил застройку почти 19 га на Молдаванке

Архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Одесского городского совета в ходе заседания одобрил застройку территории площадью 18,65 га в районе Молдаванки.

Как сообщили УНИАН в управлении информации горсовета, застройку предусматривает детальный план территории, утвержденный градсоветом.

Согласно сообщению, застройка квартала сейчас неоднородна и представлена складскими объектами, а также смешанной жилой и общественной застройкой. Территории находящихся в разрабатываемом квартале предприятий, а также территории, свободные от застройки, предусмотрены под размещение общественного центра и предприятия обслуживания, а территории ветхой жилой застройки и помещения склада строительных материалов предусмотрены для размещения многоквартирной высокоплотной жилой застройки средней этажности.

«Учитывая размещение района и отсутствие градостроительной ценности присутствующих зданий, дальнейшее функционирование здесь коммунально-складских объектов, а также ветхой одно-двух-трехэтажной жилой застройки является нецелесообразной. Предложенное решение создает условие для упорядочения и оздоровления городской среды в целом. В межмагистральном пространстве улиц Балковской и улицы Разумовской предусмотрено формирование общегородского центра»,- сообщили в управлении.

План предусматривает также возведение на территории в границах улиц Разумовской, Косвенной, Средней, Балковской 2 детских садов на 50 мест, 4-звездной гостиницы на 250 номеров, кафе на 150 посадочных мест, торгово-развлекательного центра с подземным паркингом, а также АЗС.

Заказчик плана - управление архитектуры, инвестор — ООО «Вектор-Капитал», проектант - ООО «Мастер групп».