Антимонопольный комитет разрешил Сергею Клюеву приобрести "Танталит" с активами в Межигорье

Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Клюеву приобрести контрольный пакет акций ООО "Танталит" (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

“Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Клюеву С.П. на приобретение доли в уставном капитале ООО «Танталит» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества”, - говорится в сообщении.

*** Компания "Танталит" арендует 127 га земли и владеет рядом объектов недвижимости на территории Межигорья.

Как сообщали СМИ, народный депутат от Партии регионов Сергей Клюев в начале сентября т.г. заявлял, что намерен приобрести 100% акций ООО "Танталит" (Киев) за 146 млн грн. у бывшего народного депутата, донецкого бизнесмена Игоря Гуменюка.