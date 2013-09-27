Цены на жилье в Англии достигли докризисных отметок

Цены на жилье в Великобритании в сентябре достигли пятилетних максимумов.

Однако такая динамика пугает инвесторов, которые опасаются возникновения на рынке жилья Британии очередного «пузыря», даже несмотря на заверения Банка Англии, что подобный сценарий маловероятен, сообщают Вести.ru.

Согласно данным Nationwide Building Society, цены на жилье выросли в сентябре на 0,9% по сравнению с августом, в то время как в годовом исчислении цены увеличились на 5%. Цены росли так же быстро лишь в июле 2010 года, когда стоимость жилья увеличилась на 6,6%.

Результат оказался гораздо выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост месячного показателя на 0,5%, а годичного лишь на 4,4%.

Средняя стоимость жилья достигла отметки 172,127 тыс. фунтов стерлингов ($275,919) – рекордное значение с июня 2008 года, когда было зафиксировано значение 172,415 фунтов стерлингов.