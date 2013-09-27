Полтавчане дали мэру города 2 для отмены решения о повышении коммунальных тарифов

Протестующие в Полтаве дали мэру города Александру Мамаю два дня, чтобы он отменил решение о повышении коммунальных тарифов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, митингующие провели в помещении Полтавского горсовета свое заседание, на котором решили дать мэру еще два дня для отмены решения о повышении тарифов на ЖКХ в Полтаве.

Во время проведения собрания депутата Сергея Каплина люди подняли на руки и так он провозглашал свои требования.

Каплин призвал устроить дежурство под городским советом, чтобы все-таки добиться от мэра требований полтавчан.

После собрания протестующие, которые сегодня штурмовали помещения Полтавского городского совета, уже начали понемногу расходиться.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября, с 10 часов утра около 800 человек перекрыли дорогу в центре в Полтавы перед горсоветом и требовали от мэра созвать внеочередную сессию горсовета и отменить повышение тарифов, которое установил исполком горсовета 1 августа 2013 года.

Акцию проводили народные депутаты Сергей Каплин (партия «УДАР Виталия Кличко») и Юрий Бублик (ВО «Свобода»).

Не дождавшись мэра, около 200 участников митинга, прорвав кордоны милиции, во главе с Каплиным ворвались в помещении городского совета, выломали двери в кабинет отсутствующего мэра и остались там, ожидать прибытия городского головы.

Мэр Полтавы пришел на встречу с митингующими и попытался изложить свои аргументы в пользу принятого горисполкомом решения о повышении тарифов на обслуживание домов. Однако митингующие поставили мэру ультиматум: или он снижает тарифы на ЖКХ или уходит в отставку.

После этого Мамай быстро вышел через черный вход в свой кабинет. Подступы к нему перекрыли кордоны милиции, но полтавчане пошли напролом.

В горисполком для наведения порядка прибыло спецподразделение «Беркут».

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