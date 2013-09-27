Специалисты «Киевэнерго» будут работать в круглосуточном режиме

Специалисты «Киевэнерго» и подрядные организации, которые осуществляют работы по замене тепловых сетей, в связи с началом 30 сентября отопительного сезона в столице, с 27 сентября будут работать в несколько смен в круглосуточном режиме, где это возможно.

Об этом сообщили УНИАН в дирекции коммуникаций ПАО “Киевэнерго”.

На данный момент в Киеве завершается замена 35 участков теплосетей. Согласно с ранее принятыми графиками, эти работы планировалось осуществить до 15 октября. В зоне реконструкции теплосетей находится 348, или 2% потребителей (жилые и административные здания и тому подобное).

В связи с началом отопительного сезона значительно раньше календарно установленного срока для обеспечения своевременного подключения этих потребителей к отоплению на этих участках теплосетей активизированы работы. Увеличено, в частности, количество привлеченного персонала и техники. На 21 участке работы планируется завершить к 1 октября, на 14 участках – к 10 октября.

«Киевэнерго» обращается к киевлянам с просьбой с пониманием отнестись к осуществлению специалистами компании работ в вечернее и ночное время.

Отопительный сезон в столице начнется 30 сентября. Согласно нормативно-правовым документам, отопительный сезон в Украине обычно стартует 15 октября. Однако если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд составляет +8 градусов и ниже, местные органы власти могут принять решение о начале отопительного сезона. По прогнозам Укгидрометцентра, в период с 27 сентября по 1 октября среднесуточная температура в столице не будет подниматься выше 8 градусов по Цельсию.