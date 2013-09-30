Девелопер ТММ за полгода увеличил чистый убыток вдвое

Кипрская TMM Real Estate Development PLC, которой принадлежит 100% киевской девелоперско-строительной компании ТММ, в январе-июне 2013 года увеличила чистый убыток вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,37 млн долл.

Согласно консолидированному отчету компании, в первой половине 2013 года ее выручка выросла на 12,3% – до 16,06 млн долл.

Валовой убыток ТММ в І полугодии составил 0,5 млн долл. по сравнению с 3,65 млн долл. валовой прибыли в январе-июне 2012 года.

Операционный убыток за отчетный период составил 2,66 млн долл. по сравнению с 1,59 млн долл. операционной прибыли за І полугодие 2012 года.

Компания также сообщила, что ее активы за указанный период сократились на 4,3% - до 364,92 млн долл.

Ухудшение финансовых показателей в ТММ связывают с ослабевшим спросом на жилую и коммерческую недвижимость в Украине.

В компании считают, что снижение рыночной ликвидности может повлиять на способность группы генерировать денежный поток от операционной деятельности в объеме, достаточном для своевременной выплаты средств по долговым обязательствам.

В этой связи ТММ отмечает, что ее финансовый план на 2013-2014 годы предполагает рост денежных поступлений за счет продажи недвижимого имущества. В частности, планируется продавать построенную недвижимость по предоплате, участвовать в тендерах по отбору строительных подрядчиков, продавать инвестиционную недвижимость.

Как сообщал УНИАН, киевская девелоперско-строительная компания ТММ в январе-июне 2013 года увеличила поступления от продаж недвижимости на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 82,8 млн грн.

В первом квартале 2013 года компания увеличила объем продаж недвижимости во введенных в эксплуатацию и строящихся объектах на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,5 млн грн.

В 2012 году компания увеличила объем строительства в денежном выражении в 3 раза по сравнению с 2011 годом – до 281 млн грн. Поступления от продаж недвижимости в объектах ТММ в прошлом году увеличились на 24% по сравнению с 2011 годом - до 201 млн грн.

Справка УНИАН. ТММ – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 года.

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