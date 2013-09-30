Дата начала подключения к отоплению жилых домов Киева пока не определена - Попов

Дата начала подключения к отоплению жилых домов Киева пока не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов сегодня в интервью журналистам.

Так, на вопрос, будет ли до конца недели начата подача теплоносителя в жилые дома, Попов сказал: “Мы еще решения окончательного не приняли о дате включения жилищного фонда. Я думаю, что завтра утром оно будет. Но то, что мы его включим в ближайшее время, — это точно, а с какого числа - буквально завтра, а может, сегодня вечером мы это объявим”.

Он напомнил, что в столице с конца прошлой недели начали подавать тепло на объекты социальной сферы. По его словам, это происходит в соответствии с заявками предприятий и организаций. Со своей стороны, “Киевэнерго” заверяет, что готово подать тепло на все объекты соцсферы, как только будут поступать соответствующие заявки.

“У нас всегда был первый этап - это подключение социальной сферы, и именно после этого давали добро на подключение жилья. Если сегодня мы сработаем максимально эффективно (в социальной сфере — УНИАН), значит, завтра-послезавтра можно говорить о подключении и домов (жилых - УНИАН)”, - сказал Попов.