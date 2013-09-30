В Харькове 30 сентября стартовал отопительный сезон. Жилищный фонд начнут обогревать 4 октября

В Харькове 30 сентября начинается отопительный сезон в больницах, учебных заведения и других учреждениях социально-культурной сферы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Кернес.

Также, в соответствии с распоряжением мэра, из-за низкой температуры воздуха отопление в жилых домах включат 4 октября.