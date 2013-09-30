В Тернополе отопительный сезон начнется 1 октября

В Тернополе с 1 октября начинается отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на совещании под председательством секретаря городского совета Игоря Турского.

«Учитывая снижение температуры, а также многочисленные обращения от руководителей дошкольных учебных заведений, школ и больниц, просьбы тернополян, которые звонили по телефону на Информационно-справочную службу городского совета, было принято решение уже с 1 октября начать отопительный сезон», – прокомментировал принятое решение Турский.

Согласно распоряжению, котельные города заработают уже сегодня ночью.

«Соответственно, утром тернополяне проснутся в теплых помещениях», – отметил Турский.