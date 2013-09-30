В Луцке с 30 сентября начинается отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, распоряжение «О начале отопительного сезона 2013-2014 годов в городе Луцке» подписал городской голова Луцка Николай Романюк.

Как отмечено в сообщении, в связи со снижением температурного режима, отопительный сезон в Луцке начнется в понедельник, 30 сентября. В первую очередь теплом будут обеспечены детские, лечебные, учебные заведения, объекты социальной сферы.

Этим же документом поручено предприятиям теплоэнергетики строго соблюдать температурные графики работы котельных, а также принимать к должникам предусмотренные законодательством и договорами меры для своевременности и полноты расчетов за природный газ и тепловую энергию.