В Житомире 1 октября начнется отопительный сезон. Проблемой остается выделение лимитов на газ

С 1 октября власти Житомира планируют начать отопительный сезон.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Житомирского городского совета.

Житомирский городской голова Владимир Дебой подписал распоряжение № 566 от 27.09.2013 года «О начале отопительного сезона 2013–2014 годов». В соответствии с распоряжением, отопительный сезон в Житомире начинается с 1 октября 2013 года, сообщили в пресс-службе.

В первую очередь к централизованному теплоснабжению будут подключать лечебно-профилактические учреждения, детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, после чего – жилые дома и объекты социальной сферы.

Начало отопительного сезона 2013-2014 годов на две недели раньше предопределено тем, что в течение последних трех суток среднесуточная температура внешнего воздуха составляла ниже 8 градусов тепла по Цельсию.

Также уточняется, что для своевременного и качественного обеспечения потребителей Житомира тепловой энергией коммунальные и жилищные службы Житомира в течение этих выходных провели дополнительные работы и проверки, которыми подтверждена техническая готовность объектов социальной сферы, жилищного и коммунального хозяйства к отопительному периоду.

"Проблемным вопросом, над решением которого работает лично городской голова Владимир Дебой, остается выделение лимитов на газ", - отмечает пресс-служба горсовета.