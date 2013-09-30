Вилкул рассказал, какие регионы Украины на 100% готовы к зиме

Семь регионов Украины завершили подготовку к отопительному сезону и зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

В частности, он подчеркнул, что важным этапом подготовки к зиме является приобретение посыпочного материала. По его словам, на сегодняшний день он заготовлен в Украине на 95 процентов.

“18 регионов уже на 100% обеспечены песчано-соляной смесью. Нужно ускорить эти работы в Киеве, Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черновицкой, Черниговской, Хмельницкой, Житомирской областях и Крыму. В целом все работы по подготовке к отопительному сезону и зиме, в том числе, закупке песчано-соляной смеси, закончены в 7 регионах: Одесской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Ривненской областях”, - рассказал вице-премьер-министр.

Он подчеркнул, что другие регионы должны в течение недели завершить подготовку к отопительному сезону и зиме.

“Власть должна быть готова оперативно реагировать на ухудшение погодных условий. Необходимо сделать максимум для недопущения в этом отопительном сезоне аварий”, - сказал Вилкул.