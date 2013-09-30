Украинцы задолжали за коммунальные услуги почти 11 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2013 года по сравнению с июлем снизилась на 2,3% - до 10,947 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, сокращение задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. При этом средний срок задолженности составляет 3,5 месяца.

В январе-августе 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 26,4 млрд грн, что составило 106,3% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Кировоградской, Сумской, Львовской и Черкасской областях (111,3-118,4%), а самый низкий – в Волынской области, Киеве и Севастополе (101,4-102,4%).

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1% - до 242,2 грн.

Также сообщается, что за 8 месяцев 2013 года с населением было заключено 50 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 163,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2013 года по сравнению с июнем снизилась на 3,5% - до 11,207 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.