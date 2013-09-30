DUPD в I полугодии увеличил убыток в 9 раз

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plс в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток в 9,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 17,72 млн долл.

Об этом компания сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, убыток от операционной деятельности в І полугодии 2013 года вырос в 3,5 раза - до 18,89 млн долл.

Чистая стоимость активов компании на 30 июня 2013 года по сравнению с показателем на 31 декабря 2012 года снизилась на 8,9% - до 180,3 млн долл.

DUPD объясняет чистый убыток до налогообложения в І полугодии в 18,8 млн долл. обесцениванием земельного банка (6 млн долл.), снижением стоимости торговой недвижимости (3 млн долл.), а также решением оценивать проекты в Кременчуге и Ривном как земельные участки, а не девелоперские проекты (1,4 млн долл.).

В компании также отметили существенный прогресс в развитии проекта жилого комплекса бизнес-класса «Оболонь» в Киеве за счет подписания соглашения с соинвестором о его участии в капитале. Начало продаж в объекте запланировано на октябрь 2013 года.

Справка УНИАН. Компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) была создана инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в проекты коммерческой и жилой недвижимости в Украине.

С 2007 года акции фонда торгуются на площадке AIM в составе Лондонской фондовой биржи.