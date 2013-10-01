«Киевэнерго» планирует завершить подключение соцсферы к отоплению до 2 октября

По состоянию на утро 1 октября, специалисты ПАО «Киевэнерго» в пределах своей ответственности подключили к централизованному отоплению 379 объектов социальной сферы и 9 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в дирекции коммуникаций ПАО «Киевэнерго», к теплу, в частности, подключены 189 детских садов (около 40% от общего количества), 161 больничное учреждение (40,6%) и 16 школ (3,4%).

В сообщении отмечается, что компания осуществляет запуск теплоносителя во всех районах столицы одновременно. Завершить процесс подключения объектов соцсферы планируется до 2 октября.

С 1 октября специалисты «Киевэнерго» начали поэтапное подключение к теплу жилого фонда. Всего компания в пределах своей ответственности должна подключить к отоплению более 10 тыс. жилых домов. В первую очередь запуск тепла происходит в дома, внутридомовые сети которых технологически готовы к запуску теплоносителя.

Компания будет осуществлять запуск теплоносителя во всех районах столицы одновременно, в соответствии с графиком, согласованным с районными государственными администрациями в г. Киеве. Процесс подключения жилых домов к теплу будет длиться на протяжении 7 дней.

В компании напомнили, что согласно распоряжению КГГА № 1686 от 26 сентября текущего года, «Киевэнерго» начала процесс подключения объектов соцсферы к централизованному отоплению 30 сентября. Однако, подключение объектов соцсферы к теплу по их заявкам компания начала еще 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с законодательством, отопительный сезон может начаться не 15 октября, а раньше, если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней продержится на уровне плюс 8 градусов Цельсия.

30 сентября министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник заявил, что температурный режим на территории страны позволяет начинать отопительный период во всех регионах. На 30 сентября из 27 регионов централизованное отопление включили 14.