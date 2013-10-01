Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве снизилось на 21%

Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в сентябре 2013 года по сравнению с августом снизилось на 20,7% - до 2 463. Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

Согласно сообщению, в прошлом месяце на вторичном рынке столицы было совершено на 34,5% меньше сделок купли-продажи квартир, чем в августе, – 1 103. На «первичке» было продано на 4,2% меньше квартир, чем в августе, - 1 360.

Максимальное количество сделок в сентябре, по данным SV Development, приходилось на квартиры до 100 тыс. долл. – 59% от общего количества сделок. Еще 21% квартир было продано в ценовой категории 100-200 тыс. долл. На категорию свыше 200 тыс. долл. пришлось 20% сделок.

Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры - 47% сделок от общего количества проданных квартир. На однокомнатные квартиры пришелся 41% сделок, на трехкомнатные - 12%.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 536 долл./кв. м на вторичном рынке и 1 393 долл./кв. м – на первичном. Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 979 долл./кв. м на «вторичке» и 2 559 долл./кв. м - на «первичке».

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в августе 2013 года по сравнению с июлем снизилось на 27,9% - до 3 104.

Количество сделок купли-продажи квартир в Киеве в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17,7% - до 14,1 тыс.

В 2012 году в столице объем сделок купли-продажи жилья, по данным Министерства юстиции, снизился на 5,5% - столичные нотариусы заверили почти 22 тыс. договоров купли-продажи квартир и жилых домов.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.