ГИУ рефинансировало ипотеку на 98 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГУИ) в январе-сентябре 2013 года рефинансировало 435 ипотечных кредитов на общую сумму 98,3 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ГИУ со ссылкой на главу учреждения Валентина Рыбачука, только в сентябре было рефинансировано 68 ипотечных кредитов на 14,4 млн грн.

«С начала нынешнего года уже 435 семей воспользовались поддержкой ГИУ для приобретения жилья. На эти цели учреждение направило 98,3 млн грн», - цитирует пресс-служба Рыбачука.

При этом глава ГИУ отметил, что учреждение в текущем году готово направить на рефинансирование ипотеки намного больше средств.

«На сегодняшний день рынок ипотечного кредитования еще не достиг своего докризисного уровня. Учреждение готово направить на стимулирование ипотечного кредитования свыше 1 млрд грн. На сегодняшний день ГИУ удовлетворяет все заявки, которые поступают от банков», - сказал он.

«Чем больше будет предложений от наших банков-партнеров, тем большее количество семей сможет воспользоваться нашей поддержкой. Поэтому мы предлагаем банкам активнее приобщаться к сотрудничеству», - добавил Рыбачук.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2013 года ГИУ рефинансировало 367 ипотечных кредитов на общую сумму 83,8 млн грн.

В І полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,2 раза - до 7,32 млн грн.

По итогам 2012 года ГИУ снизило чистую прибыль на 21,17% - до 30,55 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.