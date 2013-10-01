В 18 регионах Украины и Киеве включили отопление

Отопительный сезон по состоянию на 7 часов утра 1 октября начался уже в 18 областях Украины, в том числе - в городе Киеве, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

По данным министерства, помимо столицы отопление включено в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

Так, в Украине тепло подано уже в 2 889 детских садов, 2 704 школ, 1 024 больниц. Также отапливается 6 801 жилой дом.

В столице, по информации Минрегиона, уже отапливается более 35% детских садов и больниц и всего 4% учебных заведений. Тепло в жилые дома Киева пока не подается.

Как сообщал УНИАН, вчера вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

Он отметил, что, по данным Укргидрометцентра, на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в 20 регионах: Винницкий, Киевской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Волынской, Житомирской, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черновицкой областях.