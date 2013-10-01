«Дочка» девелопера Arricano привлекла у «Ощадбанка» 30 млн долл.

Компания «Комфорт Маркет Люкс», дочерняя компания девелопера Arricano Real Estate PLC (Кипр), привлекла 30 млн долл. кредита от государственного «Ощадбанка» для завершения строительства торгово-развлекательного центра «Проспект» по ул. Красноткацкой в Киеве.

Об этом компания сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, кредит привлечен сроком на 7 лет. Процентная ставка по договору займа составляет 11,5%.

«Менеджмент Arricano очень рад обеспечить финансирование этого многообещающего проекта в Деснянском районе Киева. Мы рады сотрудничать с «Ощадбанком», который является одним из ведущих финансовых учреждений в Украине», - приводятся в сообщении слова генерального директора группы Arricano Эмиля Будиловского.

Компания также уточнила, что обеспечением по кредиту выступит строящийся ТРЦ.

В Arricano отметили, что открытие торгово-развлекательного центра «Проспект», общей арендной площадью 30,4 тыс. кв. м, запланировано на конец третьего квартала 2014 года.

Как сообщал УНИАН, девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, участник Arricano Group, привлекла 24 млн долл. от размещения своих акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE).

Компания разместила в общей сложности 10 млн 300 тыс. 423 акции по цене 2,33 долл. за штуку.

Ранее сообщалось, что общее количество акций после допэмиссии составит 103,27 млн штук. Таким образом, компания продала 9,97% своих акций.

В конце августа текущего года, группа компаний Arricano заявляла о привлечении через дочернюю компанию «Призма Альфа» кредита от «Райффайзен Банка Аваль» в размере 15 млн долл. сроком на 7 лет для развития торгово-развлекательного центра «City Mall» в Запорожье.

Справка УНИАН. Группа Arricano - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano.

Группа владеет и управляет четырьмя ТРЦ в Украине, общая арендная площадь которых составляет около 95 тыс. кв. м: «РайON» в Киеве, «Солнечная галерея» в Кривом Роге, «City Mall» в Запорожье и «Южная галерея» в Симферополе.

Arricano также владеет миноритарной долей (50% - 1 акция) в столичном ТРЦ «Sky Mall», общая арендная площадь которого составляет около 67,9 тыс. кв. м.

На данный момент группа завершает строительство второй очереди ТРЦ «Южная галерея» в Симферополе, которая будет открыта для посетителей осенью текущего года. Кроме того, осенью 2014 года девелопер планирует открыть ТРЦ «Проспект» в Киеве.

Главными акционерами группы Arricano являются Retail Real Estate SA (Люксембург) и Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (o. Мэн).