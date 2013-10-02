Отопительный сезон начался во всех регионах Украины, кроме Херсонской области

Отопительный сезон по состоянию на 7:30 утра 2 октября начался во всех регионах Украины, кроме Херсонской области, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, отопление в Украине уже подается в 14 447 заведений социальной сферы: 5 816 детских садов, 6 114 школ и 2 517 больниц. Тепло также начало поступать почти в 16 тыс. жилых домов.

В Киеве, по информации Минрегиона, уже отапливается 96% детских садов и 74% больниц. При этом в столице пока отапливается лишь немногим более 10% учебных заведений и только 4% жилых домов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отопительный сезон можно начинать во всех регионах страны, поскольку энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно.

При этом премьер призвал местные власти не держать людей в холоде и принимать решение о начале отопительного сезона «исходя из конкретных погодных условий, в интересах жителей конкретных территорий».