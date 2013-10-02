Киевсовет реорганизовал Киевское БТИ

Киевсовет принял решение переименовать коммунальное предприятие "Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества" в "Киевское БТИ", при этом утвердив уставный фонд предприятия в объеме 14,03 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в среду на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 76 из 82, зарегистрированных в зале депутатов.

Как отмечалось, реорганизация предприятия осуществлена в рамках передачи части функций государственным органам. В проекте решения отмечено, что необходимость его принятия заключается в урегулировании деятельности коммунального предприятия в соответствии с действующим законодательством, а также в связи с необходимостью утвердить уставный фонд предприятия, который до этого времени отсутствовал.

Согласно решению, уставный фонд БТИ включает стоимость админздания по улице Трехсвятительской, 4-В.

Напомним, что с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.